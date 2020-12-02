Шеффилд Уэнсдей — Рединг: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (02.12.2020)

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Шеффилд Уэнсдей» занимает 21 место с 12 очками, «Рединг» — 4 место с 22 очками.

Последний матч между собой: «Шеффилд Уэнсдей» — «Рединг» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Рединг»).

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