Ноттингем Форест — Уотфорд (02.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В турнирной таблице «Ноттингем Форест» занимает 20 место с 12 очками, «Уотфорд» — 6 место с 22 очками.
Последний матч между собой: «Ноттингем Форест» — «Уотфорд» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Уотфорд»).
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