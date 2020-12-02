Ноттингем Форест — Уотфорд (02.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Ноттингем Форест» занимает 20 место с 12 очками, «Уотфорд» — 6 место с 22 очками.

Последний матч между собой: «Ноттингем Форест» — «Уотфорд» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Уотфорд»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Уотфорд».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.