Мюллер попал в список лучших бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю

Другой нападающий «мюнхенцев» Роберт Левандовски делит с Раулем Гонсалесом третью строчку. У поляка 71 гол. Мюллер забил 48 мячей и делит позицию со Златаном Ибрагимовичем и Андреем Шевченко.
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов
1. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус») — 131 гол
2. Лионель Месси («Барселона») — 118
3. Рауль («Реал», «Шальке») — 71
Роберт Левандовски («Боруссия» Д, «Бавария») — 71
5. Карим Бензема («Лион», «Реал») — 67
6. Руд ван Нистелрой (ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Реал») — 56
7. Тьерри Анри («Монако», «Арсенал», «Барселона») — 50
8. Златан Ибрагимович («Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед») — 48
Андрей Шевченко («Динамо» Киев, «Милан», «Челси»)
10. Томас Мюллер («Бавария»). 0