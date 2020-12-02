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    Мюллер попал в список лучших бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю

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    Форвард «Баварии» Томас Мюллер попал в список лучших бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов.

    Томас Мюллер
    Томас Мюллер

    Другой нападающий «мюнхенцев» Роберт Левандовски делит с Раулем Гонсалесом третью строчку. У поляка 71 гол. Мюллер забил 48 мячей и делит позицию со Златаном Ибрагимовичем и Андреем Шевченко.

    Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов

    1. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус») — 131 гол

    2. Лионель Месси («Барселона») — 118

    3. Рауль («Реал», «Шальке») — 71

    Роберт Левандовски («Боруссия» Д, «Бавария») — 71

    5. Карим Бензема («Лион», «Реал») — 67

    6. Руд ван Нистелрой (ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Реал») — 56

    7. Тьерри Анри («Монако», «Арсенал», «Барселона») — 50

    8. Златан Ибрагимович («Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед») — 48

    Андрей Шевченко («Динамо» Киев, «Милан», «Челси»)

    10. Томас Мюллер («Бавария»). 0

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