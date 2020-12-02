Мюллер попал в список лучших бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю

Форвард «Баварии»попал в список лучших бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов.

Другой нападающий «мюнхенцев» Роберт Левандовски делит с Раулем Гонсалесом третью строчку. У поляка 71 гол. Мюллер забил 48 мячей и делит позицию со Златаном Ибрагимовичем и Андреем Шевченко.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов

1. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус») — 131 гол

2. Лионель Месси («Барселона») — 118

3. Рауль («Реал», «Шальке») — 71

Роберт Левандовски («Боруссия» Д, «Бавария») — 71

5. Карим Бензема («Лион», «Реал») — 67

6. Руд ван Нистелрой (ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Реал») — 56

7. Тьерри Анри («Монако», «Арсенал», «Барселона») — 50

8. Златан Ибрагимович («Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед») — 48

Андрей Шевченко («Динамо» Киев, «Милан», «Челси»)

10. Томас Мюллер («Бавария»). 0