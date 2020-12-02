Мидлсбро — Суонси: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (02.12.2020)

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Мидлсбро» занимает 9 место с 18 очками, «Суонси» — 5 место с 22 очками.

Последний матч между собой: «Мидлсбро» — «Суонси» 0:3 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мидлсбро» — «Суонси». Коэффициент ставки — 3.25.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Суонси»).

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