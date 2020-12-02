Лутон Таун — Норвич Сити (02.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Лутон Таун» занимает 8 место с 18 очками, «Норвич Сити» — 1 место с 24 очками.

Последний матч между собой: «Лутон Таун» — «Норвич Сити» 1:5 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Норвич Сити»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Лутон Таун» — «Норвич Сити».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.