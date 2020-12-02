Краснодар — Ренн: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (02.12.2020)

В 20:55 в группе E Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Ренн» — «Краснодар» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Краснодар»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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