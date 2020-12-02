Гончаренко: Тенденция для российских клубов неприятная, ее нужно исправлять

Главный тренерперед матчем 5-го тура Лиги Европы противподелился мнение о давлении из-за того, что российские команды не побеждают в еврокубках в этом сезоне.

«Это вполне нормальная ситуация для тренера и футболистов, когда идет давление со стороны болельщиков и СМИ, но с ней надо справляться каждодневно. Не могу сказать, что мы об этом думаем, но тенденция для всех неприятная, и ее нужно исправлять. Мы проигрываем командам из тех стран, которые ниже нас в таблице коэффициентов УЕФА. Это повод задуматься, почему наши команды не могут выиграть в стольких матчах», — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Также он ответил на вопрос о том, почему у ЦСКА мяч не идет в ворота:

«Хорошо, что у нас вообще есть моменты, что возникает много ударов, острых передач. Но когда мы действуем однобоко, то появляются проблемы. Нам необходимо немного видоизменить нашу атаку».

Матч ЦСКА — «Вольфсберг» состоится 3 декабря. Начало — в 20.55 мск. 0