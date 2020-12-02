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    Червиченко: Конфликт в «Спартаке» вот-вот выплеснется наружу

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    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал последние слухи об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора красно-белых.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «Мы видим, как эти слухи закрывают все информационное поле, уже столько новостей было. Я считаю, что дыма без огня не бывает. Видимо, в "Спартаке" есть какой-то конфликт, и вот-вот он выплеснется наружу.

    Но о причинах этого конфликта мне ничего неизвестно. Мы можем только гадать, что там происходит. Я не вижу таких явных причин, после которого можно увольнять человека после 4-5 месяцев работы. Внутри явно что-то кипит, но пока не могу сказать что.

  • Источник: Газизов договорился с Федуном об уходе из «Спартака»
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    • На мой взгляд, определенные недопонимания существуют. А кто в них участвует — нужно уточнять у Федуна. Возможно, из-за прихода Попова в клуб роль Газизова в клубе обесценивается. Получается, полномочия Газизова, условно — следить за спортивными объектами, за тем, как команда себя чувствует и так далее. А остальные задачи, более важные, переходят к Попову. Он будет определять кого покупать, как тратить деньги.

    Предполагаю, Газизов этим не очень доволен, так как когда он переходил в "Спартак", ему обещали всю полноту власти в клубе, а теперь получается, что его власть понемногу начинают обрезать», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс». 0

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