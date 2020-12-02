Быстров: «Зениту» нечего ловить в Лиге чемпионов

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о проблемах «Зенита».

В среду, 2 декабря, «Зенит» сыграет с бельгийским «Брюгге» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В случае потери очков в этой игре питерский клуб потеряет шансы на попадание в Лигу Европы.

«Лидеры не готовы. А иностранцы, которых покупали под Лигу чемпионов, не приносят результата. Их брали, чтобы помогали в трудную минуту. Именно в еврокубках, в РПЛ можно и своими силами справиться.

Да с чего они устали? Они же в РПЛ больше половины матчей проводят вполноги! Для победы над клубами уровня "Ротора" или "Уфы" этого достаточно. Включился минут на 30-40 — и все, результат сделан. Дальше можно поберечься, сэкономить силы.

Печальная картина? О том и речь. Вот поэтому и в еврокубках проблемы. Там-то встречаемся с командами, которые в своих чемпионатах привыкли проводить матчи на максимальных скоростях с первой до последней минуты.

Видел фрагменты матча с тульским "Арсеналом". Странно, что "Зенит" так мало моментов создал. Единственное, что порадовало, — центр обороны, где впервые за долгие годы вышли питерские воспитанники, Прохин и Чистяков. Отличный пример для молодых. Они должны быть более наглыми, никого не бояться, выгрызать свой шанс зубами. Ну и в телефонах поменьше сидеть.

Хотелось бы, чтобы "Зенит" победил на выезде "Брюгге". У бельгийцев крепкая команда. Но если "Зенит" выложится на сто процентов, сыграет так, как умеет, смело, агрессивно — шанс есть.

Четвертое место в группе станет провалом. Надеюсь, ребята этого не допустят. Да, в Лиге чемпионов нам пока ловить нечего. Значит, нужно с третьего места выходить в Лигу Европы и там бороться за победу», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс». 0