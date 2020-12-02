Блэкберн Роверс — Миллуолл (02.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Блэкберн Роверс» занимает 14 место с 15 очками, «Миллуолл» — 10 место с 18 очками.

Последний матч между собой: «Миллуолл» — «Блэкберн Роверс» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Блэкберн Роверс»).

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