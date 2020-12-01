«Вест Хэм» — «Астон Вилла»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 10-го тура чемпионата Англии лондонскийодержал домашнюю победу надсо счетом 2:1.

В составе лондонцев отличились Анджело Огбонна и Джаррод Боуэн. Бирмингемцы ответили точным ударом Джека Грилиша.

Отметим, что Олли Уоткинс не реализовал пенальти в ворота «Вест Хэма», а на 92-й минуте забил гол, однако ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Астон Вилла 2:1 Голы: 1:0 Анджело Огбонна (2'), 1:1 Джек Грилиш (25'), 2:1 Джаррод Боуэн (46') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Фабиан Бальбуэна, Анджело Огбонна, Владимир Цоуфаль, Пабло Форнальс, Джаррод Боуэн (Марк Ноубл, 79'), Артур Масуаку (Said Benrahma, 46'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио (Sebastien Haller, 46') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш (Ahmed El Mohamady, 88'), Эзри Конса, Тайрон Мингс, Мэтт Таргетт, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Конор Хурихейн (Бертран Траоре, 74'), Джек Грилиш, Олли Уоткинс, Трезеге (Anwar El-Ghazi, 74') Предупреждения: Пабло Форнальс (53'), Мэтти Кэш (67')

После этого матча «Вест Хэм» с 17 очками расположился на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, «Астон Вилла» с 15 очками — на 10-й строчке. 0