Сульшер: Мы очень хотим занять первое место в группе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»поделился ожиданиями от домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСЖ.

«Чем быстрее удается выйти в плей-офф — тем лучше. Мы очень хотим занять первое место в группе.

Будем придерживаться своего стиля, попробуем остро атаковать и надежно защищаться против очень сильного соперника.

Повторюсь, ставим перед собой задачу выиграть завтра и занять первое место в группе.

Эдинсон Кавани готов выйти на поле. Конечно же, он хочет сыграть против своего бывшего клуба.

Он до сих пор остается лучшим снайпером в истории "ПСЖ", и это повлияет на него психологически. Но я уже успел узнать Эдинсона и уверен, что это добавит ему энергии.

Это настоящий профессионал своего дела. Сегодня он будет работать над своим настроем, чтобы подойти к игре в оптимальном состоянии», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0