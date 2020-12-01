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    Сульшер: Мы очень хотим занять первое место в группе

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСЖ.

    Оле-Гуннар Сульшер
    Оле-Гуннар Сульшер

    «Чем быстрее удается выйти в плей-офф — тем лучше. Мы очень хотим занять первое место в группе.

    Будем придерживаться своего стиля, попробуем остро атаковать и надежно защищаться против очень сильного соперника.

    Повторюсь, ставим перед собой задачу выиграть завтра и занять первое место в группе.

    Эдинсон Кавани готов выйти на поле. Конечно же, он хочет сыграть против своего бывшего клуба.

    Он до сих пор остается лучшим снайпером в истории "ПСЖ", и это повлияет на него психологически. Но я уже успел узнать Эдинсона и уверен, что это добавит ему энергии.

    Это настоящий профессионал своего дела. Сегодня он будет работать над своим настроем, чтобы подойти к игре в оптимальном состоянии», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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