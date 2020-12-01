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    Шахтёр Д — Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча начнется в 20:55

    Шахтёр Д — Реал Мадрид (01.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига чемпионов Шахтер Донецк Реал Мадрид Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 20:55 в группе B Лиги чемпионов начнётся матч «Шахтёр Д» — «Реал Мадрид».

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    Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Шахтёр Д» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Шахтёр Д» — «Реал Мадрид» онлайн.

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