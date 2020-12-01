Шахтёр Д — Реал Мадрид (01.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:55 в группе B Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Реал Мадрид» — «Шахтёр Д» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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