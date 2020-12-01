Семак рассказал, почему «Зенит» провалился в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита»объяснил, почему команда неудачно выступила в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Зенит» потерял шансы на выход из группы после четвертого тура. В среду, 2 декабря, команда Семака сыграет в гостях с бельгийским «Брюгге».

«В первом матче мы играли с "Брюгге" не пассивно, а осторожно. Игра была напряженная, потому что ее цена была высока. Нужно меньше ошибаться в обороне, тогда будем меньше пропускать. У нас были шансы впереди, но побеждает не та команда, которая создает больше моментов.

Проблемы есть. И их очень много. Некоторые наши лидеры успели провести лишь несколько тренировки. Каждый день вносит какие-то коррективы. Чтобы быть мощными в каждой игре, нужно проводить ротацию. А для этого нужно иметь длинную скамейку. А такого в России сейчас никто не может себе позволить в сложившихся обстоятельствах.

Мы всегда стараемся играть с позиции силы, но не всегда получается. Мы знаем ситуацию в группе. И приложим все усилия для того, чтобы добиться положительного для нас результата.

Чтобы бороться в Лиге чемпионов, нужно было летом усилить те позиции, которые мы планировали. С другой стороны, кондиции наших конкурентов были лучше, чем у нас. В этом было их преимущество», — приводит слова Семака Sport24. 0