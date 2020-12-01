Ротерхэм Юнайтед — Брентфорд (01.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В турнирной таблице «Ротерхэм Юнайтед» занимает 19 место с 12 очками, «Брентфорд» — 11 место с 17 очками.
Последний матч между собой: «Ротерхэм Юнайтед» — «Брентфорд» 2:4 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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