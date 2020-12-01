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    «Реал» готов включить Азара в сделку по Мбаппе

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    «Реал» и ПСЖ могут совершить обмен игроками, утверждает El Chiringuito TV.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Как передает источник, мадридцы готовы включить хавбека Эдена Азара в сделку по трансферу форварда парижан Килиана Мбаппе.

    Ранее появилась информация, что «сливочные» не смогут позволить себе трансфер чемпиона мира-2018 по окончании этого сезона из-за финансового кризиса.

  • «Реал» не сможет позволить себе трансфер Мбаппе
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    • Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года, сыграл 135 матчей, забил 99 голов и сделал 58 ассистов. Его рыночная стоимость — 180 миллионов евро.

    Азар выступает за «Реал» с 2019 года, сыграл 28 матчей, забил три гола и сделал семь ассистов. Его рыночная стоимость — 60 миллионов евро. 0

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