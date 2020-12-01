Порту — Манчестер Сити: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.12.2020)

В 23:00 в группе C Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Манчестер Сити» — «Порту» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Порту» — «Манчестер Сити» онлайн.

Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Порту» и «Манчестер Сити», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.