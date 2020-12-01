Марсель — Олимпиакос: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.12.2020)

В 23:00 в группе C Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Олимпиакос» — «Марсель» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Олимпиакос»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Марсель» — «Олимпиакос».

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