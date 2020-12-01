Куинз Парк Рейнджерс — Бристоль Сити (01.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Куинз Парк Рейнджерс» занимает 18 место с 14 очками, «Бристоль Сити» — 2 место с 23 очками.

Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Бристоль Сити» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Куинз Парк Рейнджерс»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Куинз Парк Рейнджерс» — «Бристоль Сити».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.