Куинз Парк Рейнджерс — Бристоль Сити (01.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В турнирной таблице «Куинз Парк Рейнджерс» занимает 18 место с 14 очками, «Бристоль Сити» — 2 место с 23 очками.
Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Бристоль Сити» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Куинз Парк Рейнджерс»).
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