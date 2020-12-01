Кардифф Сити — Хаддерсфилд Таун: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (01.12.2020)

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Кардифф Сити» занимает 16 место с 14 очками, «Хаддерсфилд Таун» — 15 место с 14 очками.

Последний матч между собой: «Хаддерсфилд Таун» — «Кардифф Сити» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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