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    Газзаев назвал главную проблему «Зениту»

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    Известный российский тренер Валерий Газзаев рассказал, почему «Зениту» не удается успешно выступать в еврокубках.

    Валерий Газзаев
    Валерий Газзаев

    «В Петербурге сделано все, чтобы команда добивалась самых больших успехов в Европе. Уровень организации футбольного хозяйства в "Зените" сопоставим с лучшими клубами мира. Так какие еще условия нужны?! Поэтому руководство имеет полное право требовать от тренерского штаба и игроков, чтобы команда выступала на топ-уровне.

    Есть вопросы и по комплектованию. Давайте вспомним "Зенит", который брал Кубок УЕФА в 2008 году, и сравним его с сегодняшним. Лицо команды Дика Адвоката определяли местные воспитанники, петербуржцы. Мощный русский костяк был и у ЦСКА, который выиграл этот еврокубок тремя годами ранее.

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    • Сейчас мы видим в составе "Зенита" по 7-8 легионеров, и лишь 1-2 россиянина претендуют на роли лидеров. Любой команде нужен дух и патриотизм, а его носителями являются наши футболисты. С иностранцев же должен быть повышенный спрос — и по качеству игры, и по отношению к делу.

    Если ты защищаешь честь "Зенита", то должен быть патриотом клуба и города, особенно в престижных матчах на европейской арене», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс». 0

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