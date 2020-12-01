Де Хеа готов сыграть с «Пари Сен-Жермен»

Вратарь «Манчестер Юнайтед»сможет помочь своей команде в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен», сообщает официальный сайт английского клуба.

На минувших выходных в игре с «Саутгемптоном» испанец получил сильный ушиб колена, столкнувшись со штангой в моменте со вторым пропущенным голом.

Отмечается, что Де Хеа тренировался в общей группе «Манчестер Юнайтед» и должен быть доступен для ближайшей встречи.

Еще один футболист «Юнайтед» Антони Марсьяль вылечился от болезни, провел тренировку наравне с партнерами и также сможет помочь команде в матче с «Пари Сен-Жермен».

Встреча «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» в рамках группы H пройдет в среду, 2 декабря. 0