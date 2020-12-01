Борнмут — Престон Норт Энд (01.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Борнмут» занимает 3 место с 23 очками, «Престон Норт Энд» — 12 место с 16 очками.

Последний матч между собой: «Борнмут» — «Престон Норт Энд» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Борнмут» — «Престон Норт Энд». Коэффициент ставки — 1.65.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Борнмут» — «Престон Норт Энд».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.