Борнмут — Престон Норт Энд (01.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В турнирной таблице «Борнмут» занимает 3 место с 23 очками, «Престон Норт Энд» — 12 место с 16 очками.
Последний матч между собой: «Борнмут» — «Престон Норт Энд» 2:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Борнмут» — «Престон Норт Энд». Коэффициент ставки — 1.65.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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