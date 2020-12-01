Атлетико — Бавария (01.12.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе A Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Бавария» — «Атлетико» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Атлетико»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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