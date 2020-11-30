Вест Хэм — Астон Вилла (30.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Астон Вилла» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Хэм» — «Астон Вилла». Коэффициент ставки — 1.91.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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