Коламбус Крю — Нэшвилл: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (30.11.2020)

В 04:00 в плей-офф MLS начнётся матч

Последний матч между собой: «Коламбус Крю» — «Нэшвилл» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Нэшвилл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.43.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Нэшвилл»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Коламбус Крю» — «Нэшвилл».

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