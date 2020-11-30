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    Коламбус Крю — Нэшвилл: онлайн-трансляция матча начнется в 04:00

    Коламбус Крю — Нэшвилл: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (30.11.2020)

    Футбол MLS
    В 04:00 в плей-офф MLS начнётся матч «Коламбус Крю» — «Нэшвилл».

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    Последний матч между собой: «Коламбус Крю» — «Нэшвилл» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Нэшвилл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.43.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Нэшвилл»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Коламбус Крю» — «Нэшвилл».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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