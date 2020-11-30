Кайсериспор — Фатих Карагюмрюк (30.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:30 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Кайсериспор»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кайсериспор» — «Фатих Карагюмрюк».

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