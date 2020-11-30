Дженоа — Парма: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (30.11.2020)

В 22:45 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Дженоа» — «Парма» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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