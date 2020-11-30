ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — ЦСКАКазанский деспот. Слуцкий в шестой раз обыграл Гончаренко, лишив ЦСКА лидерства
  • 08:05
    • Официально: Стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны
  • 20:58
    • Гол Кокорина принес «Спартаку» победу над «Ротором»
    Все новости спорта

    Дженоа — Парма: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Дженоа — Парма: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (30.11.2020)

    Футбол Серия A Дженоа Парма Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч «Дженоа» — «Парма».

  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!

    Последний матч между собой: «Дженоа» — «Парма» 1:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Дженоа» — «Парма» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Дженоа» и «Парма», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

    И специально к матчу «Дженоа» — «Парма» БК «Фонбет» предлагает сделать ставку и получить бонус до 15 000 рублей. Бонус активируется при пополнении всего от 500 рублей. 0

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1000Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Лестере будет результативно
  • «Лестер» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Обгонят ли «молотобойцы» «Астон Виллу» в таблице АПЛ?
  • «Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Порадует ли высокой результативностью встреча в Питере?
  • СКА — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.56
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Лестер — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Торино — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бетис — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры