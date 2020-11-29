Велес — Шинник: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.11.2020)

В 14:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Шинник» — «Велес» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Велес»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Велес» — «Шинник».

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