Урал — Сочи: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.11.2020)

В 12:00 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Сочи» — «Урал» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Календарь и таблица РПЛ

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