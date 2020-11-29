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    Слуцкий: Ключевым моментом во втором тайме стала тройная замена

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0) .

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    «Тяжелая игра, важная победа. Для нас самым главным было вернуть в строй хотя бы какое-то количество игроков, которые не играли в прошлом матче.

    Возвращение того же Игнатьева, Старфельта в стартовый состав, Деспотовича, Ин Бома, пусть хотя бы на какое-то игровое время.

    Понятно, что сильно добавило нам и вариативности, и стабильности состава. Для любой команды это важно.

    Первые 20 минут играли отлично, контролировали игру. Имели два хороших момента. Потом ЦСКА перехватил инициативу, пришлось больше обороняться.

    Ключевым моментов во втором тайме стала тройная замена, потому что все три футболиста очень удачно вошли в игру. И Зуев, и Деспотович, и Ин Бом.

    И уже реализовав один из стандартов рисунок был понятен. Где-то пытались выбегать в контратаки, но и в позиционных атаках действовали неплохо», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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