Саутгемптон — Манчестер Юнайтед: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.11.2020)

В 17:00 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Манчестер Юнайтед»).

Календарь и таблица АПЛ

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