Рубин — ЦСКА: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.11.2020)

В 16:30 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Рубин» 1:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рубин» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 1.89.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рубин»).

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