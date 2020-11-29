Реал Сосьедад — Вильярреал: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.11.2020)

В 23:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Вильярреал» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Реал Сосьедад»).

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