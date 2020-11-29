Орландо Сити — Нью-Инглэнд Революшн (29.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в плей-офф футбольной лиги МЛС начнётся матч

Последний матч между собой: «Орландо Сити» — «Нью-Инглэнд Революшн» 3:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Нью-Инглэнд Революшн»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Орландо Сити» — «Нью-Инглэнд Революшн».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.