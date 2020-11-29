Оренбург — Крылья Советов: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.11.2020)

В 14:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Крылья Советов» — «Оренбург» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Крылья Советов».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.