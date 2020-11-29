Ноттингем Форест — Суонси (29.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Ноттингем Форест» занимает 20 место с 12 очками, «Суонси» — 5 место с 22 очками.

Последний матч между собой: «Ноттингем Форест» — «Суонси» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Суонси».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.