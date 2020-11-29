Наполи — Рома (29.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Наполи» — «Рома» 2:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Рома». Коэффициент ставки — 2.31.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Рома»).

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