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    Моуринью перед дерби: Вам нужно спросить Фрэнка, боятся они нас или нет. Мы никого не боимся

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    Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дал предматчевое интервью перед встречей с «Челси» в рамках 10 тура АПЛ.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Вам нужно спросить Фрэнка, боятся они нас или нет. Но не думаю, что страх — подходящее слово на таком уровне. Мы никого не боимся.

    Мы уважаем потенциал соперника, и, думаю, они уважают наш потенциал. Честно говоря, вряд ли они верят, что будут играть с простым соперником.

    Я бы хотел, чтобы они так думали, но сомневаюсь, что это так. Фрэнк — человек с большим опытом в футболе, и, полагаю, они знают, что мы сложная команда, которая способна выиграть», — цитирует португальца Sky Sports. 0

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