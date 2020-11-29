Моуринью перед дерби: Вам нужно спросить Фрэнка, боятся они нас или нет. Мы никого не боимся

Наставник «Тоттенхэма»дал предматчевое интервью перед встречей с «Челси» в рамках 10 тура АПЛ.

«Вам нужно спросить Фрэнка, боятся они нас или нет. Но не думаю, что страх — подходящее слово на таком уровне. Мы никого не боимся.

Мы уважаем потенциал соперника, и, думаю, они уважают наш потенциал. Честно говоря, вряд ли они верят, что будут играть с простым соперником.

Я бы хотел, чтобы они так думали, но сомневаюсь, что это так. Фрэнк — человек с большим опытом в футболе, и, полагаю, они знают, что мы сложная команда, которая способна выиграть», — цитирует португальца Sky Sports. 0