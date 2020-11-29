Лион — Реймс (29.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 15:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Реймс» — «Лион» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лион» — «Реймс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.68.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Лион»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Лион» — «Реймс».

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