Ланс — Анже: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.11.2020)

В 17:00 во французской Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Анже» — «Ланс» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Анже»).

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