Краснодар-2 — Акрон (29.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Акрон» — «Краснодар-2» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Краснодар-2»).
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