Гончаренко: Мы не реализовали те моменты, которые были у наших нападающих

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура РПЛ с(0:1).

«Многовато матчей, когда мы выигрываем за счет полузащиты, а нам нужно, чтобы в игровые эпизоды включались нападающие.

Любой стандарт может развернуть игру, соперник сразу начинает глубоко обороняться. Мы не реализовали те моменты, которые были у наших нападающих, поэтому и такой итог.

В этом году у ЦСКА только одна волевая победа по ходу этого сезона? Не очень люблю такие вопросы. Хорошо, а если мы забиваем первые два гола?

Это что, не волевая победа? Не проявление характера? Если у нас мало ситуаций, в которых мы проигрываем, то о чем здесь можно говорить?

Не могу сказать, что мы в позиционной атаке сегодня плохо действовали. Предпосылок у нас было достаточно в каждой игре, но не хватает последнего шага. Чтобы в позиционной атаке у нас совсем не было моментов — не могу так сказать.

Сил на оставшиеся пять матчей этого сезона? Хватит. Даже в этом не сомневаюсь, надеюсь, будут помогать игроки, которые сегодня отсутствуют.

Когда ждать на поле Кучаева и Фернандеса? Не знаю. Будем завтра или послезавтра оценивать их состояние, может к матчу Лиги Европы они будут готовы», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0