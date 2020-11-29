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    Гончаренко: Мы не реализовали те моменты, которые были у наших нападающих

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура РПЛ с «Рубином» (0:1).

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Многовато матчей, когда мы выигрываем за счет полузащиты, а нам нужно, чтобы в игровые эпизоды включались нападающие.

    Любой стандарт может развернуть игру, соперник сразу начинает глубоко обороняться. Мы не реализовали те моменты, которые были у наших нападающих, поэтому и такой итог.

    В этом году у ЦСКА только одна волевая победа по ходу этого сезона? Не очень люблю такие вопросы. Хорошо, а если мы забиваем первые два гола?

    Это что, не волевая победа? Не проявление характера? Если у нас мало ситуаций, в которых мы проигрываем, то о чем здесь можно говорить?

    Не могу сказать, что мы в позиционной атаке сегодня плохо действовали. Предпосылок у нас было достаточно в каждой игре, но не хватает последнего шага. Чтобы в позиционной атаке у нас совсем не было моментов — не могу так сказать.

    Сил на оставшиеся пять матчей этого сезона? Хватит. Даже в этом не сомневаюсь, надеюсь, будут помогать игроки, которые сегодня отсутствуют.

    Когда ждать на поле Кучаева и Фернандеса? Не знаю. Будем завтра или послезавтра оценивать их состояние, может к матчу Лиги Европы они будут готовы», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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