Фенербахче — Бешикташ (29.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 19:00 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Бешикташ» — «Фенербахче» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Фенербахче»).

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