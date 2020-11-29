Эрзурумспор — Антальяспор: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.11.2020)

В 13:30 в Суперлиге Турции начнётся матч

Последний матч между собой: «Антальяспор» — «Эрзурумспор» 4:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Эрзурумспор»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Эрзурумспор» — «Антальяспор».

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