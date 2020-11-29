Челси — Тоттенхэм: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.11.2020)

В 19:30 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Челси» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Тоттенхэм»).

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