Барселона — Осасуна: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.11.2020)

В 16:00 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Барселона» — «Осасуна» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Барселона»).

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