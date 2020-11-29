Балтика — Торпедо: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (29.11.2020)

В 18:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) начнётся матч

Последний матч между собой: «Торпедо» — «Балтика» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Торпедо»).

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