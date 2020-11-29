Аланьяспор — Коньяспор (29.11.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 16:00 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Коньяспор» — «Аланьяспор» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Аланьяспор»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Аланьяспор» — «Коньяспор».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.