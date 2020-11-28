Валенсия — Атлетико: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (28.11.2020)

Последний матч между собой: «Валенсия» — «Атлетико» 2:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Валенсия» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 1.74.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Валенсия»).
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