Валенсия — Атлетико: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (28.11.2020)

В 18:15 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Валенсия» — «Атлетико» 2:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Валенсия» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 1.74.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Валенсия»).

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